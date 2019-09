De nouveaux visages dans l’entourage du Nordik Blades

Asbestos (RL) - Suite à la série de transactions impliquant pas moins de 11 joueurs, réalisés avec le Wild de Windsor la semaine dernière, la formation senior du Nordik Blades d’Asbestos de la ligue régionale de hockey, arborera un visage quelque peu différent, avouons-le, pour amorcer sa saison le 27 septembre prochain.

Bien que le noyau de joueurs local demeure, force est d’admettre que les deux formations ont réalisé de bons coups de part et d’autre, selon leurs besoins respectifs. Avec une fiche peu reluisante en matchs préparatoires de trois défaites en autant de sorties, dont deux consécutives contre les Cougars Inter-Clôtures de Warwick lors de la plus récente fin de semaine, les hommes de l’entraineur-chef Terry Arguin voudront assurément renverser la vapeur vendredi et bâtir la prochaine campagne sur des assises positives, alors que la formation asbestrienne sera de passage du côté de St-Pierre-les-Becquets pour y affronter le Gentilly Ford.

Il est important de mentionner qu’il ne faut pas se fier au camp d’entrainement pour évaluer les capacités optimales d’une formation et c’est d’autant plus vrai au niveau du hockey senior. C’est donc dire que les amateurs pourront se rendre à l’aréna Connie-Dion lors du match d’ouverture local du Nordik Blades, le vendredi 4 octobre prochain à 21h face au Boum de St-Boniface, afin de rencontrer les nouveaux joueurs et supporter fièrement leur équipe.