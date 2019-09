« Les gars doivent me convaincre de les garder dans l’équipe! » - Sébastien Letarte

Windsor – Le camp d’entraînement du Desjardins-Wild de Windsor est amorcé depuis le vendredi 13 dernier et les premiers matchs préparatoires auront lieu vendredi et samedi soir au Centre J.-A.-Lemay.

Pour le nouvel entraîneur de la formation windoroise, Sébastien Letarte, le mot intensité sera d’une grande importance. J’ai vraiment aimé l’intensité des gars et j’ai bien hâte de voir celle-ci se transporter lors des matchs de ce weekend», d’affirmer celui qui amènera le Wild à ses premiers matchs dans la Ligue régionale de hockey (LRH).

Les Windsorois recevront le Gentilly Ford de Saint-Pierre-les-Becquets, vendredi soir, et le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface, samedi soir.

L’entraîneur Letarte a mis la barre haute en vue des matchs préparatoires. Quand on lui demande ses attentes pour la prochaine fin de semaine, il est direct. «Je veux voir les gars se défoncer, je veux les voir travailler en équipe. Ils doivent me convaincre à les garder dans l’équipe».

Les amateurs pourront se procurer les billets à la porte, vendredi et samedi, à 6$ pour les adultes et à 3$ pour les 13 à 17 ans. L’entrée est gratuite pour les 12 ans et moins. Les billets de saison seront disponibles dès cette fin de semaine. Cette saison, plus que jamais... Soyons Wild!