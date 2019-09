Performance d’une athlète de la région !

St-François-Xavier - Laura Côté-Collin de Saint-François-Xavier-de-Brompton fait partie de l’équipe du Québec 18 ans et moins en Volley-ball de plage. Elle s’est entraînée 8 semaines à Lennoxville avec l’athlète olympique Annie Martin et Vincent Larrivée, entraîneur responsable de programme de Volley-ball de plage au Québec. La fin de semaine du 10-11 août, Laura a terminé deuxième au championnat provincial à Ste-Agathe-des-Monts avec sa partenaire Maude Thivierge dans la catégorie 18 ans et moins. La fin de semaine suivante, le 16 au 18 août, elles ont terminé 5e au championnat canadien à Toronto dans la catégorie 18 ans et moins. Ce fut la meilleure performance d’une équipe du Québec en 18 ans et moins féminine. Elles se sont inclinées en 3 manches lors de la demi-finale face à une équipe de la Colombie-Britannique. Laura et Maude reprennent l’activité en volley-ball intérieur avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke en division1. Le match d’ouverture aura lieu au cégep de Sherbrooke le 26 octobre 2019.