Desjardins-Wild : Début du camp d’entraînement

Windsor – L’été achève et ça sent le retour du hockey. Le Desjardins-Wild de Windsor ne fait pas exception et se prépare pour l’an1 dans la Ligue régionale de hockey. La direction de l’équipe annonce que le camp d’entraînement débutera le vendredi 6 septembre au Centre J.-A.-Lemay.

«Nous avons une cinquantaine de joueurs des régions de Windsor et de Sherbrooke qui ont accepté l’invitation de prendre part à notre camp. La séance du 6 septembre sera gratuite et le premier entraînement avec l’entraîneur Sébastien Letarte aura lieu dès 20h, au Centre J.-A.-Lemay. Un deuxième entraînement aura lieu au même endroit, le samedi 7 septembre», précise le directeur général, Samuel Meunier.

Pour ce qui est du calendrier préparatoire, les rencontres sont les suivantes: le vendredi 13 septembre, à 20h30, face à Saint-Pierre-les-Becquets (au centre Lemay); samedi 14 septembre à l’entraînement à 19h15; le vendredi 20 septembre à 20h30 à East Angus (au centre Lemay) et le samedi 21 septembre dès 19h30 à East Angus.

Le Desjardins-Wild devra cependant attendre encore pour dévoiler le calendrier de la saison régulière. Certaines équipes du circuit ne peuvent utiliser leurs arénas en raison de plusieurs rénovations majeures, comme c’est le cas pour Coaticook et autres endroits. Les billets de saison seront disponibles dès la confirmation du calendrier officiel de la saison2019-2020.

Par ailleurs, le tournoi de balle donnée du Desjardins-Wild aura lieu les 20 et 21 septembre à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Les personnes intéressées qui veulent composer des équipes peuvent communiquer avec Patrick Lefebvre au 819 570-1871, Benoit Lefebvre (819-678-1833), Terry Wilkins (819-821-0601) ou Bine Paquin (819-432-0513)