Le Club Quad du Val-St-François : Bientôt la saison d’hiver 2019-2020

Val-St-François - Nous voici déjà au mois de septembre, un très bel été est sur le point de se terminer. Les vacances tirent à leur fin pour plusieurs d’entre nous. Au début de juin, le club a malheureusement perdu un droit de passage très important au niveau du sentier d’été. Soyez certain que le club continue à travailler énormément fort sur ce projet afin que le sentier d’hiver soit accessible.

Le 25 août dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle. Le club souhaite remercier tous les membres et non membres qui se sont présentés, par contre suite aux différentes élections qui avaient lieu, deux postes sont restés vacants; secrétaire et directeur secteur ouest (Valcourt). Il est important pour la bonne santé d’un club d’avoir une relève donc si vous êtes intéressés à vous impliquer au sein de votre club il fera plaisir au club de vous donner plus de détails sur ces postes. Par ailleurs, si sans vouloir faire partie du conseil d’administration vous avez un intérêt à donner du temps au club pour différents travaux, n’hésitez pas à prendre contact avec eux.

Voici un rappel sur la prochaine activité qui aura lieu le 23 novembre prochain. Tel qu’annoncé, cette soirée d’ouverture pour la saison 2019-2020 se veut d’un souper méchoui suivi d’une soirée dansante. Lors de cette soirée plusieurs prix de présence seront tirés dont le grand prix un côté à côte Maverick Trail 800 2019. Cet évènement aura lieu à Richmond à la salle du Club Lion. Le coût du billet est de 20$ pour le souper et 20$ pour le grand tirage du côte à côte. Ce prix est possible grâce à la précieuse collaboration de Performance NC. Il reste encore des billets disponibles ne manquer pas votre chance. Demandez aux membres du conseil d’administration du club ou déplacez-vous dans l’un des points de vente suivants pour vous procurer votre billet de tirage.

• Marché St-François, 144 rue principale St-François-Xavier

• Dépanneur Brompton, 245 rue Laval Sherbrooke (arr.Bromptonville)

• L’Inter Marché, 2009 route 222 St-Denis-de-Brompton

• Agri-Service St-Laurent, 208 rue Principale N, Windsor

• Restaurant des Érables, 50 rue de l’Hôtel de Ville, Durham-Sud

Il est maintenant temps de préparer vos machines pour les sentiers d’hiver!