Du plaisir pour la 14e édition du tournoi de golf du Camp Musical d’Asbestos

Asbestos (RL) - Le vendredi 23 août dernier, le club de golf Royal Estrie d’Asbestos accueillait la 14e édition du tournoi-bénéfice du camp musical. Élus gouvernementaux, représentants corporatifs, citoyens, musiciens et anciens élèves, tous se sont donné rendez-vous sur le magnifique parcours de 18 trous, afin de s’amuser et supporter du même coup, la fondation du camp musical. C’est sous la présidence de M.Pierre Saint-Aubin, vice-président aux affaires publiques chez Alliance Magnésium, que plus de 132 joueuses et joueurs sont venus participer à cet évènement de grande envergure. Pour M.Hugues Grimard, Maire de la ville d’Asbestos, préfet de la MRC de Sources et directeur général du camp musical, depuis plus d’une vingtaine d’années, il s’agit encore une fois cette année d’un véritable succès de participation. «Nous sommes très heureux de voir autant de personnes s’impliquer pour le soutien au développement des jeunes à travers leur passion musicale, par l’entremise d’aide financière directe en lien avec les camps estivaux. Avec le support des gens et celui de nos nombreux collaborateurs, dont nos deux partenaires principaux, Coop-Métro Plus et la Caisse Desjardins des Sources, nous sommes heureux de remettre à la fondation un montant de 18000$. Si l’on ajoute à cela les fonds recueillis notamment, avec notre kiosque de spaghetti, installé sur la place de la gourmandise lors du dernier festival, c’est une enveloppe totalisant 25000$ que nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui.» De commenter, M.Grimard.

À titre de président d’honneur de l’événement, M.Pierre Saint-Aubin souligne «… l’excellence du camp musical, mais aussi l’excellence de la participation au tournoi de la Fondation: c’est une année record pour le nombre d’inscriptions!» Questionné à la blague sur l’excellence de son pointage lors du tournoi, le vice-président répondit du tac au tac: «La musique, c’est comme le golf: tu dois d’abord en avoir la passion, ensuite pratiquer beaucoup, beaucoup pour exceller. Sinon, comme moi, tu joues pour le plaisir!, ajoute-t-il avec un clin d’œil, en ne manquant pas de remercier les participants pour leur soutien à la cause.»

Le camp musical d’Asbestos, accueille aux environs de 50000 visiteurs par année, ce qui représente un apport significatif au niveau culturel, que sociaux-économique pour l’ensemble de la région.