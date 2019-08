Les Mineurs d’Asbestos champions du tournoi de balle lente du Festival des Gourmands

Asbestos (RL) - Le renommé tournoi de balle lente du Festival des Gourmands s’est conclu sur une belle note pour une équipe locale ce dimanche, alors que Les Mineurs d’Asbestos ont savouré les grands honneurs de la classe compétition mixte, en disposant de la formation Re/Max de Sherbrooke en grande finale de la classique, par la marque de 9 à 6 en cinq manches de jeu. Pour le capitaine de l’équipe vainqueur, René Lachance, il s’agit d’abord et avant tout d’une victoire de groupe où tout le monde a démontré beaucoup de caractère, car la formation a eu à se mesurer à d’excellentes équipes tout au long de la fin de semaine.

C’est donc avec fierté que Les Mineurs ont accepté des mains de monsieur Lucien «Lou» Richard, le précieux trophée emblématique du festival. Ce dernier était accompagné lors de la remise officielle, du député de Richmond, M.André Bachand ainsi que du conseiller et maire suppléant de la ville d’Asbestos, M.Jean Roy. Dans la classe récréative, ce sont Les jeunes Fou de Chesterville qui ont remporté la finale devant la formation sherbrookoise des Portes Mackie.

Pour l’organisateur de l’évènement, M.René Lachance, le tournoi fut une fois de plus un grand succès cette année en dépit des aléas de dame nature. «Nous avons réussi à boucler tous nos matchs sans trop de retard, mais avons tout de même dû pallier la pluie qui est tombée très intensément sur la surface de jeu au cours de la journée et de la soirée de samedi. Donc avec la collaboration des équipes concernées, nous avons pu transférer des rencontres au dimanche matin, dans le but de nous permettre de travailler sur le terrain et tenter de l’assécher, afin de le rendre praticable pour la suite du tournoi. De ce fait, j’aimerais féliciter les gagnants et finalistes de chacune des catégories et remercier personnellement toutes les équipes présentes à cette édition. De plus, un merci tout spécial à messieurs Michel Leblanc, Joël Dubé et Keven Bédard pour leurs précieux coups de main, lors des travaux de préparation du terrain très tôt dimanche matin.» A-t-il souligné.

Rappelons que c’est un total de vingt-deux équipes qui étaient inscrites au sein des deux classes de compétitions lors de la fin de semaine.