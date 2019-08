Le volet sportif occupe une place de choix

Asbestos(RL)- Difficile de parler du Festival des Gourmands d’Asbestos sans aborder le sujet du tournoi de balle lente, car depuis très longtemps cet aspect occupe une place de choix au sein de la programmation.

Pour la 41eédition, le comité organisateur innove en faisant place à la relève, alors que le parc Dollard accueillera la finale régionale de baseball mineur Estrie, catégorie pee-wee A, et ce, à compter du vendredi soir 19 h. « Cette année, l’ensemble des parties du tournoi de balle lente seront jouées au parc Lou-Richard, alors que le baseball mineur fera son entrée au petit parc adjacent au site, une particularité que les jeunes apprécieront assurément.

C’est une innovation intéressante pour tout le monde, car les terrains sont de grandeurs adéquates pour chacun et le fait de pouvoir voir évoluer les jeunes du baseball mineur accentue davantage le volet familial de l’évènement, sans compter que cela rendra le site encore plus sécuritaire pour les festivaliers. » De commenter M. René Lachance, personne responsable de l’organisation du tournoi depuis sa conversion complète il y a de cela six ans.

Ce sont donc vingt équipes qui se pointeront au terrain de balle de la 1re avenue, afin de se disputer les honneurs SPN (slow pitch national) au sein des deux classes établies, soit : récréative de niveau F et E, alors que le niveau D sera réservé au volet compétitif. Une petite modification pour 2019 est le nombre de parties assurées pour les équipes inscrites, celui-ci est passé de trois à deux, étant donné que les activités se déroulent uniquement sur un seul et même terrain. « Nous devions ajuster notre horaire pour être en mesure d’accepter pratiquement le même nombre d’équipes que par les années passées.

Nous avons la chance de compter sur le retour de formations qui sont fidèles au tournoi d’Asbestos et qui ont un plaisir évident à y participer. C’est le cas notamment des joueurs de l’équipe Le Milsa, qui sont des participants des six éditions du tournoi, lui qui a succédé on s’en rappelle, au tournoi de softball disputé antérieurement. Or, cette formation qui vient de la région montréalaise participait jadis au volet softball, il s’agit de la seule équipe à avoir fait le saut à la balle lente à venir encore nous visiter aujourd’hui. Aux dires même de leur capitaine, il s’agit principalement d’un point de rassemblement entre amis et d’une sortie de groupe qui jumelle sport et plaisirs dans la région asbestrienne. » Poursuivit M. Lachance.

Parmi les autres participants, le public retrouvera bon nombre de visages familiers, alors que des équipes de St-Georges-de-Windsor, de Richmond et d’Asbestos également, croiseront le fer avec des adversaires provenant entre autres des régions de Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer du 16 au 18 août, alors que l’action prendra son élan sur le terrain honorant le talent et la carrière d’un homme qui a fait belle figure dans ce sport et qui a l’amour de celui-ci assurément encore bien ancré en lui, le fort sympathique monsieur Lou Richard.