Les séries débutent dans la ligue de Softball Bull’s Head 2019

Richmond – Les trois derniers matchs de la saison étaient nécessaires afin d’officialiser le champion de la saison régulière. Au programme des joutes du 25 juillet, deux matchs impliquaient l’Industrielle Alliance -Assurances et Placements Anik V-Kendall (IA) et le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon.

Lors premier match, le haut de l’alignement des deux équipes a frappé vite et fort. Kenny Lyster a mené l’attaque des gagnants avec de puissants lasers. Il n’a rien retenu! Le pointage final fut de 7-4 pour l’IA. Dans le deuxième tiers, le Via Capitale a joué avec le feu en accordant 4 points rapides en 2e manche et en multipliant les erreurs. En l’absence de leur frappeur désigné «Big Bob» Lyrette, fils de PK Lyrette, l’attaque a encore été anémique. Une belle prestation des deux lanceurs, mais David «The Bullet» Paterson s’est mérité la victoire contre Shane Boersen au pointage de 6-5.

Après la défaite, les joueurs se sont rassemblés pour faire un compte rendu de la fin de saison chaotique. Ils ont demandé au propriétaire de trouver une maison pour une petite retraite fermée afin d’être prêts pour les séries. Marie-Michèle Gagnon, spécialiste en immobilier, travaille maintenant sur le projet.

Deuxième programme

En ce qui a trait à l’autre partie du programme, le Couture-Timbermart affrontait le Construction Alain Morin (CAM). André Charest amorçait son 8e match de la saison et voulait permettre à son équipe de faire les séries. Cependant, Ryan Murphy avait une autre idée en tête. Le CAM a explosé avec 4 points rapides en 2e manche. Ryan a lancé 6 excellentes manches pour se diriger vers une victoire de 4-3. Ryan a même servi de pigeon d’argile à deux occasions! Les meilleurs à l’attaque furent Martin Houle et Gilles Fréchette avec 2 en 3.

Donc, l’Industrielle Alliance -Assurances et placements Anik V-Kendall remportent les honneurs de la saison régulière. Nous leur souhaitons autant de chance en série que le Lightning de Tampa Bay. Ils affronteront la dernière place au classement, le Couture-Timbermart. Dans l’autre match, le Construction Alain Morin agira à titre de receveur contre le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon. En espérant que la propriétaire ne vende pas le club parce qu’elle vend très rapidement!

Les meilleures moyennes au bâton de la saison2019 sont celles de Mathieu Corriveau, suivi de près de Steven Beisel et Sean Boersen ferme la troisième marche du podium. Bonne série!