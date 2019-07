Les nouvelles de la ligue de Softball Bull’s Head 2019

Richmond – Au programme des joutes du 4 juillet, le premier match mettait en scène Couture-Timbermart qui affrontait l’Industrielle Alliance -Assurances et placements Anik V-Kendall (IA). Il s’agissait d’un match chaudement disputé avec plusieurs beaux jeux défensifs au courant des 3 premières manches.

Le TimberMart-Couture, qui a tiré de l’arrière tout au long de la partie, a remonté la pente en dernière manche avec un traditionnel «walk-off single» du grand Pierre Dumas qui a fait compter l’un des remplaçants les plus réguliers, David Paterson.

Aussi Patrick Lefebvre, très impliqué dans la communauté du hockey de la région, a aussi savouré sa première victoire en carrière à sa deuxième apparition sur la butte. Afin de perfectionner ses nombreux lancers, il a suivi les conseils de son mentor de longue date, Joe X, celui que l’on surnomme affectueusement le Don Zimmer de Janesville. Nous sommes allés le rencontrer afin qu’il nous parle de son petit poulain Patrick. En résumé, selon Joe, le succès de Patrick vient d’un mélange de ténacité, d’entraînement au gym et surtout l’analyse des nombreuses cassettes VHS et Beta de la collection de son mentor. Bravo!

Deuxième partie

En ce qui a trait à l’autre partie du programme, le Via Capitale Marie-Michelle Gagnon, meneurs au classement, rencontrait dans un programme double le Construction Alain Morin et sa puissante offensive. Steven El Beisi et Philip Porter du CAM ont fait très mal au Via Capitale et ce, dans les deux parties. Un carnage! Un premier match excitant suivi d’une prestation horrible du Via Capitale. Victoire de 6-5 et 12-7 du CAM. Mentionnons la première manche de 5 retraits effectués par le même joueur. Merci Peanut!

Nous nous approchons de la mi-saison et de la remise des honneurs individuelles. Afin de construire l’équipe des joueurs les plus méritants défensivement et offensivement, nous avons distribué le bulletin de vote des étoiles à travers la grande région de Richmond-Windsor, incluant la belle municipalité de Cleveland.

Donc, voici les résultats après compilation pour la première moitié (min. 6 parties jouées): L-Matthieu Corriveau, C-Ben Corriveau, 1B-Sean Boersen, 2B-Jérémy Courchesne, 3B-Kenny Lyster, SS-Jean Raymond, OF-Phil Porter, OF-Loïc Marcotte et OF-Mike Boersen.

Félicitation! Les joueurs se méritent un séjour pour 2 au très champêtre hôtel La Marquise.