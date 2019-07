Les Aigles retournent d’Ottawa bredouille

Windsor - Lors du premier match, les Aigles ont été fidèles à leurs habitudes. En effet, ils ont laissé les locaux prendre les devants très tôt dans la partie. Les Axemen ont déjoué la défensive pendant deux avantages numériques dans les premières dix minutes de la partie. Les Aigles ont quant à eux marqué qu’un seul but pendant le premier tiers alors que les Axemen ajoutaient quatre autres buts pour se forger une confortable avance. Après la première période, les Windsorois tiraient de l’arrière par la marque de 6 à 1. Par contre, les Aigles sont revenus en force pour la deuxième période. Les deux équipes se sont échangé les buts durant ces vingt minutes. La troupe de René Kendall a su réduire le déficit à cinq buts, le tableau indicateur affichait le pointage de 10 à 5 pour les Axemen. Les Windsorois ont amorcé le denier tiers avec la même vigueur. En effet, les unités spéciales des Aigles ont profité de l’indiscipline des locaux pour marquer 2 buts très rapidement, réduisant l’écart à trois buts. Cependant, cette énergie s’est essoufflée après la moitié de la période alors que les Axemen touchaient le fond du filet à 5 reprises. Les Aigles se sont inclinés par la marque de 15 à 7. Dans cette partie les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été: Richard Logan (1b2b), Simon Winquist (1b2p) et Francis Côté (3p). Il faut aussi souligner l’excellent travail du gardien de but Alexandre Massé qui a reçu 66 tirs.

Deuxième match

Le lendemain les Aigles ont connu un très bon match. Lors de la première période, les Aigles n’ont pas encore réussi à marquer le premier but. En effet, les Axemen ont déjoué le gardien de but Alexandre Massé après la première moitié de période. Les Aigles ont cependant réussi à égaliser par la suite, mais les locaux ont marqué deux fois. La troupe de René Kendall revenait au vestiaire tirant de l’arrière par la marque de 3 à 1. Les Aigles ont connu un mauvais début de deuxième période, alors que les Axemen comptaient à cinq reprises alors que les Aigles ne touchaient qu’une fois. Les Aigles se sont cependant bien repris en marquant 5 buts. Les Aigles tiraient de l’arrière par la marque de 10 à 8. En troisième période les Aigles ont continué leur remontée en égalisant la marque11 à 11 avec 6 minutes et 44 secondes. La victoire a glissé des mains de Windsorois alors que les Axemen comptaient 3 buts pour l’emporter 14 à 11. Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Joel Wright (3b1p), Samuel Fontaine (1b4p) et Frédéric Verville (2b1p). L’entraineur René Kendall a mentionné que son équipe a connu leurs deux meilleures parties de la saison même s’ils n’ont pas encore connu la victoire.

Prochains matchs

Les Aigles seront de retour au centre Julien Ducharme pour un programme double le samedi 6 juillet à 19h et le dimanche 7 juillet a compté 16h alors que les mêmes Axemen d’Ottawa seront les visiteurs.