Valcourt - La première édition du Tournoi de Dek Hockey Inter-Entreprises de la région de Valcourt aura lieu à la place Robichaud de Valcourt le 6 juillet prochain à partir de 9h.

Selon la formule mixte de 3 contre 3, les équipes disputeront un minimum de trois parties. Les gagnants recevront des «hoodies» de l’événement. Le coût de l’inscription est de 400$ par équipe. De plus, le coût d’inscription de l’équipe comprend un repas pour chaque joueur, soit une assiette de burger de porc effiloché! La seule exigence? Au minimum 4 joueurs de l’équipe doivent provenir de la même entreprise.

Une partie des revenus sera remise au profit de l’École secondaire l’Odyssée de Valcourt afin de financer le projet Éco-Science du tout premier secondaire5 de l’histoire de la Ville de Valcourt.

Une mise au jeu protocolaire aura lieu en la présence souhaitée des députés fédéraux et provinciaux, les maires de Valcourt et Canton de Valcourt ainsi que la directrice de l’école l’Odyssée. Cette mise au jeu sera effectuée lors de la joute amicale que se disputeront les Pompiers de Valcourt vêtus de leurs uniformes. Cette partie est programmée pour midi et sera filmée par TVME, et subséquemment diffusée sur YouTube.

Pour toute inscription ou information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Cynthia Gagné ou Julien Bussières (819) 238-4911 / julien.bussieres@gmail.com