Soccer mineur : c’est parti!

Windsor (RC) – C’était au tour des garçons et filles de 5 à 6 ans et de 7 à 8 à démarrer la saison estivale du soccer mineur, mercredi et jeudi dernier sur les terrains du Nitro.

D’autres équipes de la région estrienne étaient aussi sur place. Avec l’arrivée des Timbits, toutes les autres formations sont maintenant en mesure d’entamer le calendrier à la fois pour les joutes locales et à l’extérieur.

L’Association du soccer mineur rappelle offre une loterie auprès de la population qui veulent encourager l’organisme sportif et du même coup, d’inciter les jeunes à faire du sport, que ce soit pour le soccer mineur ou autres activité, d’où le slogan Tous ensemble pour faire bouger les jeunes!