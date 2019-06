19 équipes du Nitro sur les terrains de Windsor et Richmond

Windsor (RC) – Depuis maintenant un peu plus deux semaines, les équipes du Nitro de Windsor et du Celtic à Richmond s’activent sur leurs terrains selon les horaires. Au total, 19 équipes féminines et masculines occuperont les espaces durant la fin des classes et l’amorce de la période estivale.

Au chapitre masculin, 12 équipes regroupent le U9(R-Richmond), U10(R), U10(W-Windsor), U12(R), U12(W), U12A(W), U14L1(W), U14L2(W), U14A(W), U16A(W), U19A(W), Sénior DM(W).

Au chapitre féminin, 7 équipes proviennent de Windsor: U10D1, V10D2, U12A, U14, U16, SéniorD2 et SéniorD3.

Au total, 19 équipes de Richmond et Windsor sont déjà prêtes pour tout l’été, en plus des entraineurs et entraineuses.

Présent au sein de l’association windsoroise, Mathieu Catala s’occupe des 5 à 6 ans et 7 à 8 ans Timbits (garçons et filles), en plus de superviser les jeunes du Nitro lors de matchs à travers la région d’une dizaine d’équipes dont Stoke, Cookshire, East Angus et Ascot Corner.

Par ailleurs, l’Association du soccer mineur tient à remercier les nombreux commanditaires qui assurent les activités des équipes de l’Association du soccer mineur.