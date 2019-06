Les Aigles s’inclinent à Kahnawake

Windsor - Le 22 juin dernier, la troupe de René Kendall se rendait à Kahnawake pour y affronter pour une dernière fois cette saison les Mohawks. Les Aigles ont connu une bonne première période. Malgré le fait que les Windsorois aient encore une fois accordé le premier but, les Aigles ont été en mesure d’égaliser la marque à 2 reprises. Cependant, l’indiscipline a fait mal aux Aigles, alors que les Mohawks en ont profité en fin de période pour prendre l’avance10 à 4. Après l’entracte, les Aigles semblaient avoir perdu de leurs plumes pour la deuxième période. En effet, les défenseurs semblaient désorganisés et les attaquants avaient de la difficulté à se rendre au filet. De plus, les Mohawks ont encore profité de l’indiscipline des Windsorois en marquant 4 buts. Le seul point marqué par les Aigles est venu du panier de Kevin Kendall en fin de période. Le pointage était maintenant de 14 à 5 pour Kahnawake.

La troupe de Réné Kendall est revenue en troisième période avec la ferme intention de gagner cette dernière période. Les Aigles ont connu leur meilleure période offensive en marquant 5 buts. Cependant, les Mohawks ont aussi réussi à déjouer le gardien de but Alexandre Massé à 5 reprises. Les Windsorois s’inclinent par la marque de 19 à 10. L’entraineur a souligné le bon travail de son équipe lors de la première et la dernière période. Cependant, il a souligné plusieurs points encore déficients à la mi-saison de son équipe. En effet, la transition est encore trop lente et l’indiscipline et le manque de concentration coûtent plusieurs buts à son équipe. Les Aigles seront encore sur la route pour un programme double le 29 et 30 juin, alors qu’ils se rendront à Ottawa. Ils seront de retour au centre Julien Ducharme le 6 juillet prochain à compter de 19h et le 7 juillet à compter de 14h alors que les Axemen d’Ottawa seront les visiteurs.