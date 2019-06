Les Aigles rivalisent avec les Mohawks

Windsor – Le 15 juin dernier au centre Julien-Ducharme de l’arrondissement Fleurimont de Sherbrooke, les Aigles séniors recevaient pour la dernière fois de la saison les Mohawks de Kahnawake. Les Windsorois en étaient à leur troisième duel contre cette équipe.

Comme à leur habitude, la puissante offensive des Mohawks s’est mise en marche très rapidement dans la partie. Les visiteurs ont marqué à cinq reprises lors de la première période, alors que l’offensive des Aigles n’était pas parvenue à déjouer le gardien de but adverse.

Après l’entracte, les Aigles ont su se ressaisir en marquant trois buts sans réplique. De l’autre côté du terrain, le gardien Nicholas Meighs effectua plusieurs arrêts clés pour limiter les Mohawks à seulement deux buts. Le capitaine des Aigles, Francis Côté, toucha le fond du filet avant la fin de la période pour retraiter au vestiaire en tirant de l’arrière par 3 buts. Les Mohawks menaient par la marque de 7 à 4.

Après avoir joué leur meilleure période de la saison, Windsor a cédé en troisième période. Cependant, la troupe de René Kendall a sombré dans l’indiscipline, ce qui a permis aux Mohawks de prendre définitivement les devants. Les visiteurs ont marqué à neuf reprises alors que les locaux ont touché le fond du filet trois fois s’inclinant par la marque de 16 à 7.

Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Francis Côté (2buts-3passes), Simon Winquist (1b-3p) et Kevin Kendall (1b-2p). L’indiscipline a couté cher aux Aigles, les Mohawks comptant à quatre reprises en avantages numériques.

L’entraineur René Kendall a tenu félicités ses deux gardiens de but qui ont fait un travail exceptionnel dans cette partie, mettant l’accent sur l’amélioration de son équipe pour leur constante amélioration depuis le début de la saison. Cependant, les Aigles sont maintenant rendus à la mi-saison et non pas encore connut la victoire. Il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche.

Prochains matchs

Les Aigles seront sur la route le 22 juin prochain pour affronter pour une dernière fois les Mohawks. Ils seront de retour au Centre Julien Ducharme le 29 et le 30 juin prochain alors que les Axemen d’Ottawa seront les visiteurs.