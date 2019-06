Les Aigles s’écroulent à Kahnawake

Windsor – Le 1er juin dernier, les Aigles séniors se déplaçaient au Kahnawake Sports Complex pour y affronter les Mohawks. L’équipe de René Kendall était en quête de leur première victoire de la saison. Cependant, les Windsorois devaient composer avec un effectif quelque peu réduit, les Aigles ne pouvant pas compter sur certains de leurs vétérans défenseurs. Pour leur part, les Mohawks avaient un de leur meilleur alignement jusqu’à présent avec l’arrivée de deux joueurs professionnels, Andrew Suitor et Pat Saunders.

Les Aigles ont encore une fois connu un mauvais départ en première période en accordant le premier but. L’unité défensive a réussi à limiter leur adversaire à 8 buts, mais l’offensive n’est pas parvenue à trouver le fond du filet. L’unique but des Aigles en première période est venu du bâton du défenseur Jonathan Dubois lors d’une échappée.

Pour ce qui est du deuxième tiers, les Mohawks ont continué leur festival offensif en déjouant le gardien Alexandre Massé à sept reprises alors que le cerbère des Mohawks, Donovan Fleischer, cédait qu’à une seule fois. Les Windsorois retraitaient au vestiaire tirant de l’arrière par la marque de 15 à 2 après quarante minutes de jeu.

Pour la dernière période, les Aigles ont réussi à marquer à 2 reprises, alors que leurs adversaires marquaient à 6 reprises. Les Aigles se sont inclinées par la marque de 21 à 4.

Les Aigles ont du pain sur la planche s’ils veulent se mesurer avec les Mohawks. L’entraineur a mentionné que la défensive doit accorder moins de buts à leur adversaire. L’offensive doit être en mesure de compter plus fréquemment, autant en avantage numérique qu’à force égale. De plus, l’ensemble de l’équipe doit s’adapter à un calibre de jeu beaucoup plus rapide en transition.

Les Aigles seront de retour au Centre Julien-Ducharme de Fleurimont le 15 juin prochain, à compter de 19h, alors que les Mohawks de Kahnawake seront les visiteurs.