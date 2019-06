Défi Handicap des Sources améliore ses services à la population handicapée de la MRC des Sources

Asbestos – Dans le cadre de l’activité pancanadienne DÉFI-Ensemble tout va mieux! de ParticipACTION, l’organisme Défi Handicap des Sources est très heureux de vous présenter ses nouvelles acquisitions et la consécration de grands projets.

Depuis mars 2018, l’atelier Piscine a donné l’occasion à trois services précieux de notre MRC de se réunir dans un même but: Faire bouger nos personnes handicapées. La Commission scolaire des Sommets, la ville d’Asbestos et Défi Handicap des Sources proposent donc, un dimanche sur deux à l’intérieur du calendrier scolaire, l’atelier Piscine à l’école secondaire de l’Escale: L’utilisation du levier électrique, appareil appartenant à la commission scolaire, permet aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès à l’eau de façon sécuritaire, les sauveteurs de la Ville d’Asbestos sont présents sur place comme dans n’importe quelle activité piscine régulière et finalement, une préposée de l’équipe de Défi Handicap des Sources permet aux baigneurs d’exécuter leurs déplacements de la façon la plus autonome possible tout en respectant les limites de chacun.

Et ce n’est qu’un début, car Défi Handicap des Sources a le vent dans les voiles!

L’année2019 a marqué l’ajout de nouvelles activités de répit pour nos familles: Rencontres-causerie avec la participation de la Maison des Familles pour les jeunes parents qui apprivoisent l’arrivée d’un enfant différent, ajout d’un nouveau camp de vacances 5jours/5 nuits avec le Centre Dadado, ajout de nouvelles journées de répit/mardi à chaque mois. Voici la preuve que le milieu se mobilise pour nos personnes handicapées. «Pas besoin de s’exiler dans les centres urbains, et de perdre notre belle qualité de vie, nous avons ce qu’il faut chez nous!» Voici le message de notre présidente, MmeLise Charbonneau.

Finalement, nous avons aussi notre t-shirt, créé par Monsieur Marc-André Lauzier, un gars bien de chez nous et associé fondateur chez Absolu inc. Ce t-shirt, en plus d’être notre nouvel outil promotionnel indiquant notre nom, il est un outil de communication avec pictogrammes représentants la vie de tous les jours et aidant ainsi nos personnes à communiquer. Il est parfait aussi pour le voyageur ou la voyageuse à l’étranger. Un 2 pour 1 très utile. Il est possible de s’en procurer un exemplaire directement à nos bureaux ou en passant par notre page Facebook.

Sortir de chez soi et rencontrer d’autres gens, voici le but ultime de notre organisme pour aider les personnes handicapées à briser l’isolement et merci d’y contribuer en saluant ou en souriant simplement à une personne handicapée que vous croiserez sur votre chemin.