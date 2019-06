La journée de la pêche toujours aussi populaire auprès des jeunes d’Asbestos

Asbestos (RL) - L’activité annuelle d’initiation à la pêche, qui se déroulait le samedi 8 juin, organisé par le comité de pêche et qui se tenait du côté du club de chasse et pêche Larochelle d’Asbestos, fut une fois de plus une belle réussite. Profitant des largesses de dame nature, qui offrit ses premiers vrais élans de saison estivale, le comité organisateur de cette journée a eu le plaisir d’accueillir plus d’une centaine d’enfants venus taquiner le poisson et s’amuser en plein air tout à fait gratuitement. Pour M.Sylvain Courtemanche, membre organisateur, il s’agit d’une fête annuelle qui permet aux jeunes de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la pêche. «Nous sommes très heureux de voir que l’évènement est toujours aussi populaire, déjà ce matin aux alentours de 7h30, nous avions une file en attente pour venir profiter des lieux et moins d’une demi-heure plus tard nous avions déjà épuisé les 75 permis de pêche, réservés au 6 à 17 ans, que nous avions gracieusement à remettre.

Au total ce sont plus d’une centaine d’enfants que nous avons eu le bonheur d’accueillir aujourd’hui. Chaque jeune inscrit avait la chance de rapporter deux truites qu’il eût pêché personnellement, soit dans le bassin qui nous a été généreusement prêté par le service incendie de la ville d’Asbestos et dans lequel nous avons mis environ 200 poissons ou encore sur les abords de la rive. À noter également qu’un ensemencement d’à peu près 1500 truites, a été fait dans les rivières autour des Trois Lacs, l’ensemble de ces ensemencements ont été réalisées par Marco Blanchette de Wotton. Nous aimerions remercier nos partenaires importants qui nous épaulent lors de cette journée, Propane André Vachon pour l’apport de matériel de pêche ainsi que les contributions financières de la part du laboratoire Kabs et du supermarché Maxi d’Asbestos.