Des pêcheurs en herbe à l’action !

Ham-Sud – Le Centre des Loisirs de Ham-Sud accueillera le samedi 8 juin prochain, au lac privé de Monsieur Sévigny à Ham-Sud, environ 30 jeunes filles et garçons pour une journée d’initiation à la pêche dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.

Soulignons que l’activité offerte par Le Centre des Loisirs de Ham-Sud a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet également à chaque jeune une brochure éducative «Moi je pêche avec… Guliver!» et un ensemble de pêche pour débutant.

Cette année, la Fondation compte rejoindre plus de 17600 nouveaux adeptes, notamment par l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge une activité Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation, l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une activité de pêche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 302000 jeunes.

«C’est grâce à la qualité des activités présentées aux jeunes et à l’engagement d’organismes comme Le Centre des Loisirs de Ham-Sud que nous pouvons chaque année atteindre nos objectifs de recrutement de nouveaux adeptes de la pêche. Dans la même lignée, j’en profite pour convier les gens de la région à participer à la Fête de la pêche les 7, 8 et 9 juin. En effet, encore cette année, la réglementation de pêche en vigueur demeure modifiée pour permettre à tous et à toutes de pêcher sans permis lors de ces trois jours de festivités tenues aux quatre coins du Québec», conclu M.André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.

Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien de son principal partenaire, Canadian Tire.

Le Centre des Loisirs de Ham-Sud désire également remercier ses partenaires dans la réussite de cet événement, soit la Municipalité de Ham-Sud, la Caisse Desjardins des Sources, le Député Alain Rayes, le Député André Bachand.