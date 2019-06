Du soleil et des sourires pour le Défi Bouge pour la Santé Alliance Magnésium

Asbestos (RL) - C’est samedi 1er juin dernier que se tenait la 9e édition du Défi pour la santé qui permet d’amasser des fonds afin d’offrir un soutien financier à plus d’une vingtaine de familles chaque année pour favoriser l’accès à des soins et des services de santé à l’extérieur. Affilié cette année à l’entreprise Alliance Magnésium qui s’est engagé à soutenir la cause, à raison d’une contribution monétaire de 5000$ par année pour deux ans, l’activité qui se déroulait à partir de l’Aréna Connie-Dion d’Asbestos aura connu un beau succès de participation alors que plus de 426 personnes, ont profité d’une température des plus agréables, pour aller bouger pour la santé en compagnie des présidents d’honneur, messieurs Pierre Saint-Aubin et Hugues Grimard, ainsi que du président du comité organisateur M.Martin Proulx. Ce dernier était d’ailleurs très satisfait des résultats au terme de la journée: Citoyens et citoyennes, élus municipaux, organismes communautaires, groupes d’élèves des établissements scolaires de la région et représentants d’entreprises, tous, étaient fébrile à l’occasion de cette journée de promotion de la santé par l’activité physique.

Différents parcours de courses à pieds chronométrés et de marches pour petits et grands étaient spécialement aménagés pour l’évènement et les gens semblent avoir bien apprécié cette formule. Je tiens à remercier Alliance Magnésium, la ville d’Asbestos, Mlle Karine Larivée et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, nos deux présidents d’honneur de cette année ainsi que l’ensemble de la population pour leurs implications qui nous auront permis d’amasser la somme record de 21022$ pour la cause, lors de cette magnifique journée…un grand Merci !» De préciser M.Proulx, qui nous assure par le fait même la tenue d’une 10e édition marquante l’an prochain.

À noter que le prix de «La Grande Forme» a été décerné au groupe d’Alliance Magnésium.