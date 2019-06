Un défi pour Josué Simard-Lebrun et Xavier McConnell

Saint-François (RC) – Deux étudiants de cinquième secondaire à l’École de Bromptonville situé dans l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke, Josué Simard-Lebrun et Xavier McConnell, on réussi chacun un défi à la fois sportif et personnel pour lequel ni l’un ni l’autre ne s’attendaient à une randonnée-bénéfice difficile en raison du froid et d’un tracé exigent. Il s’agissait d’aller-retour de 415 kilomètres en trois jours, de Saint-François-Xavier-de-Brompton à Québec, du 10 au 12 mai dernier. Le but était d’amasser 1000$ pour la fondation du Défi Félix-Deslauriers-Hallé.

Maintenant que l’objectif est atteint, les deux amis depuis la maternelle savourent leur exploit, mais avant de participer de la fondation Félix-Deslauriers-Hallé, chacun devait chercher une initiative et un projet intégrateur alors que tous deux entamaient leur dernier secondaire pour cette fois se diriger vers le Cegep. «Il fallait chercher nos valeurs et nos intérêts», et «une expérience de détermination et de persévérance», à la fois pour Josué et Xavier qui ont opté pour un road trip. Et ne demandez pas de qui et de l’un ont lancé: «T’es pas game! ».

Dès lors, les deux amis ont débuté l’entrainement en octobre dernier sur le vélo stationnaire et autres exercices. Daniel Germain, un cycliste aguerri et ancien professeur à l’École secondaire Bromptonville, a été très apprécié pour les deux cyclistes ainsi que les membres de leurs familles.

En parfaite forme, c’est à la cour de l’école primaire de l’Arc-en-ciel de Saint-François que Xavier McConnell et Josué Simard-Lebrun ont démarré le 10 mai, à 7h30, sous la pluie battante et une température tout près du zéro Celsius. Cette première journée a été difficile avec des maillots trempés, des jambes et des mains presque gelées à certains moments. Les deux autres jours, ont aussi été difficiles, quoique la dernière étape s’est achevait sous le soleil du 12 mai, coïncidant avec la fête des Mères. Au total, Josué et Xavier ont pédalé durant 23 heures en 3 jours. Parmi les nombreux kilomètres, les deux cyclistes ont pu apprécié quelques moments d’arrêt, dont à la Mante du Carré de Christian Perreault à Danville, ou encore à Saint-Rosaire au Camping domaine de lac Cristal.

Les deux jeunes athlètes ont pu dépasser l’objectif de 1000$ pour un total 1 300$ au profit du Défi Félix-Deslauriers-Hallé. Rappelons que le jeune footballeur des Volontaires de Sherbrooke, Félix Deslauriers-Hallé est décédé du cancer à l’âge de 20 ans, en 2011. La fondation sera d’ailleurs au Mont-Bellevue à Sherbrooke le 15 juin prochain et les deux étudiants de l’École secondaire de Bromptonville seront sur place pour remettre le montant de 1 300$. Les personnes qui veulent contribuer peuvent faire des dons à www.defidh.org.

Quant à Josué Simard-Lebrun et Xavier McConnell, c’est bientôt une nouvelle étape qui s’annonce pour deux amis de longue date.