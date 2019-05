Une première période à oublier pour les Aigles séniors

Windsor – Le 25 mai dernier, les Aigles séniors recevaient les Mohawks de Kahnawake au centre Julien-Ducharme pour leur première partie de la saison2019. Les Windsorois se sont inclinés par la marque de 17 à 9.

La nervosité s’est fait sentir en première période alors que la défensive des Aigles a accordé 4 buts dans les sept premières minutes de jeu. L’offensive des Aigles n’a pas réussi à toucher le fond du filet à 7:13 secondes. Ainsi, le cerbère Alexandre Massé et ses équipiers n’ont pas réussi à contenir la talentueuse offensive des Mohawks. Après le premier tiers, les Aigles tiraient de l’arrière par la marque de 10 à 2.

De retour, après le premier entracte, les Aigles ont remplacé Alexandre Massé pour Nicholas Meigs. La nervosité de la première période derrière eux, la troupe de René Kendall a su se ressaisir en accordant que 4 buts à leur adversaire, alors que l’offensive réussissait à déjoué 3 fois le gardien de but adverse. Les Aigles ont réussi à tenir leur adversaire et à gagner la troisième période avec un but de Simon Winquist en désavantage numérique avec 7 secondes à faire à la partie. Les Aigles ont marqué quatre buts en limitant l’offensive adverse à 3 buts.

Les meilleurs pointeurs pour les locaux ont été Simon Winquist (4b-2p) William Beauvais (2b-1p) et Zach Winquist (0b-3p). René Kendall a félicité son équipe pour la constante amélioration durant la partie. Il a par contre mentionné que l’équipe a beaucoup de points à améliorer. L’offensive doit être plus mobile et réagir plus rapidement pour les replis défensifs. La défensive devra aussi être plus alerte et récupérer plus de balle libre.

Les Aigles seront sur la route le 1er juin prochain alors qu’ils rendront visite aux Mohawks de Kahnawake. Ils seront de retour au centre Julien-Ducharme le 15 juin prochain à compter de 19h alors que Kahnawake sera encore une fois les visiteurs.