Obtention de son 3e dan de ceinture noire pour Steve Morin

Windsor - Vendredi 24 et samedi 25 mai se déroulait les passages de ceintures noires 1er, 2e et 3e dan à Montréal. Steve Morin, de l’école de karaté France Carrier et instructeur de karaté à Windsor, s’est démarqué parmi les 19 personnes présentes de tout l’est du Québec. Steve a réussi les tests écrits (en japonais), les katas, le kihon, le cassage ainsi que ses 30 combats haut la main. Steve a reçu uniquement des commentaires positifs de la part des juges de l’événement. En obtenant son 3e dan, Steve passe du titre de Sempei à celui de Sensei. Les élèves de Windsor auront donc la chance de bénéficier d’un enseignement de qualité offert par Steve qui a réussi à se démarquer auprès de Shihan André Gilbert, directeur de l’est du Canada en Shinkyokushin à Montréal.