Le tournoi de balle : 3 600$ aux écoles anglophones de Richmond

Richmond (RL) - La collecte de fonds sur internet ainsi que le tournoi de balle, les deux au profit des écoles (primaire et secondaire) anglophones de Richmond, auront permis d’amasser un montant total de 3 600$, dont la somme fut répartie à parts égales de 1 800$ pour chacun des établissements scolaires respectifs. Les organisateurs et initiateurs du projet, le couple Yannick Maheux et Mélissa Loiselle, se disaient très heureux du résultat obtenu, ainsi que de la participation de la population à cette cause qui leur tient à cœur. «Nous désirons remercier tous ceux et celles qui nous ont supportés et accompagnés avant, pendant et après cette organisation-là. Merci aux huit équipes présentes et félicitations à la formation “Les Pélos”, qui se sont mérité les honneurs du tournoi de balle. Un grand merci également à Ghislain Marcotte et Marilyn Comeau de la Cantine Mary Poppins pour leur don et leurs excellents services tout au long de la journée. Nous ne pouvons passer sous silence les donateurs de la collecte de fonds que nous remercions sincèrement ainsi que nos généreux commanditaires: Les Girafes (Mélissa Loiselle), VBL auto Centre, Dépanneur Renaud, Beauté signée M, Bonnie Loiselle, Moulée Vallée, la Ville de Richmond, Les Gars de Saucisses, Déménagement Richmond, Esso de Richmond, Construction Ricky Loiselle, Coiffure Excel, Bull’s Head, Toyota Richmond, Tim Horton Richmond, et le Quillorama de Richmond.» De souligner M.Maheux.

Rappelons que les argents amassés serviront au renouvellement de matériels sportifs ainsi que de certains équipements au sein des écoles St-Francis et Richmond Regional High School.