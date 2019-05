451 participants : Un record pour la Course du Tournesol

Windsor (RC) – Durant tout l’avant-midi du 26 mai, les nuages annonçaient du temps gris et possiblement des averses, sauf qu’aucune goutte ne s’est manifestée et que la température était parfaite pour l’occasion. Mais le meilleur, c’est que 451 jeunes et adultes ont participé aux distances de courses.

«Cette année, l’objectif était d’atteindre 400 participants et finalement, c’est 451 qui ont permis d’atteindre ce nouveau sommet à travers les distances de courses regroupant le 1km 12 ans et plus, les 2.5km 12 ans et plus, les 5km pour les 12 ans et plus, les 5 et 10km ainsi le 1km pour les enfants», précise Éric Traversy qui a partagé les efforts avec Marie-Pierre Morin, Gilles Dubois et Isabelle Arcand.

Pascal Roussel a pour sa part assuré l’animation tandis que plusieurs commerçants et entreprises étaient nombreux à soutenir l’évènement. Échauffement avant les courses, jeux gonflables, médailles pour les 12 ans et moins, collations et eau pour tous assuraient l’ambiance.

Suite à cette réussite, la Course issue du programme de de Santé globale permettra entre autres d’obtenir de nouvelles raquettes ainsi que les sorties pour l’escalade à Coaticook et autres endroits.