Début de la saison pour les Aigles séniors

Windsor – Après leur camp d’entrainement, les Aigles séniors débuteront leur campagne2019 le 25 mai, à 19h, au Centre Julien-Ducharme de l’arrondissement Fleurimont à Sherbrooke. Puisque le Centre J.A.-Lemay devait subir une cure de jeunesse, la direction a dû se tourner vers une autre surface pour cet été.

Les Aigles seront encore pilotés par René Kendall pour leur deuxième année dans la Ligue de crosse sénior du Québec (QSLL). Si l’an dernier était une année d’essai, les Aigles avaient tout de même bien fait en terminant au deuxième rang en saison régulière avec une fiche de 5 victoires et 4 défaites. Cependant, cet essai ne permettait pas de participer aux séries éliminatoires.

La ligue est formée de trois équipes: les Mohawks de Kahnawake, les Axemen d’Ottawa et les Aigles de Windsor. L’équipe championne des séries éliminatoires va représenter le Québec au championnat canadien. Cette année, les Mohawks de Kahnawake seront l’hôte de la Coupe du Président à la fin du mois d’août. Les Mohawks participeront automatiquement au tournoi et les séries éliminatoires permettront de déterminer qui des Axemen ou des Aigles représentera le Québec. La troupe de René Kendall est déterminée à participer au championnat canadien et constituera un important défi.

Départs et nouveaux visages

L’alignement des Aigles pour 2019 a vu quelques départs d’anciens joueurs et verra quelques nouveaux visages s’ajouter. Du côté des gardiens de but, Alexandre Massé et Nicholas Meighs se partageront le filet. De plus, le vétéran Pascal Nolet viendra à l’occasion se joindre à eux. La brigade défensive des Aigles restera similaire avec ses piliers comme Charles-Étienne Hamelin, Guillaume Leclerc, Zach Winquist et Richard Logan.

À ses vétérans s’ajoutera Anthony Desmarais qui a gradué des Kodiaks de la Rive-Nord, ainsi que le retour au jeu d’Alexandre Caputo de Sherbrooke. Les attaquants seront toujours menés par le capitaine Francis Côté. De plus, Xavier Perron, Simon Winquist et William Beauvais seront aussi de retour au jeu. Il y aura un seul ajout chez les attaquants: la recrue Joel Wright, qui auparavant a évolué dans la Ligue junior A de l’Ontario.

Les Aigles seront en action le 25 mai, à 19h, au Centre Julien-Ducharme alors que les Mohawks de Kahnawake seront les visiteurs. L’horaire complet des Aigles est sur le site web de la ligue et l’on peut l’obtenir (http://qslltnsll.lacrosseshift.com/home) en suivant la page Facebook des Aigles de Windsor sénior.