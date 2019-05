s que quelques jours avant le tournoi bénéfice au profit des deux écoles anglophones

Richmond (RL) Tel qu’annoncé dans notre parution de la semaine dernière, c’est ce samedi 18 mai que se tiendra au parc Gérard «Gerry» Lefebvre de Richmond, le tournoi de balle lente organisé dans le but de recueillir des fonds pour supporter les secteurs sportifs des écoles anglophones de la municipalité soit : l’école primaire St-Francis ainsi que le Richmond Regional High School. M. Yannick Maheux et son épouse Mélissa Loiselle, ont entrepris ce projet en compagnie de parents et amis, afin d’apporter un peu de soutien financier aux secteurs de l’éducation physiques des écoles fréquentées par leurs enfants au fil des dernières années.

Le couple de Val-Joli, tient aussi à rappeler à la population qu’une levée de fonds conjointe au tournoi bénéfice, se tient actuellement sur facebook afin de soutenir la démarche. Il suffit de se rendre dans la section collecte de fond sur le média social et rechercher la mention «Collecte de fonds pour les sports à St-Francis et RRHS». À noter que les dons en personnes ou par virement bancaires sont également acceptés. Donc pour obtenir de plus amples informations concernant cette initiative pédagogique et communautaire importante envers une jeunesse en santé, il est possible de rejoindre monsieur Yannick Maheux au 819-452-2511.