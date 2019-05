Baseball : Un été fort occupé pour les frères Benoit

Saint-Claude (NH/RC) –À l’aube de la belle saison, Zachary et Hugo Benoit, deux joueurs de baseball originaires de Saint-Claude, son fins prêts à l’action avec leur équipe respective de la Ligue Junior élite du Québec et de la Ligue Midget AAA.

Rappelons que l’aîné des deux frères, Zachary, avait manqué sa saison 2018 en raison d’une importante blessure à un genou. Il y a tout juste une année, l’athlète de 18 ans a dû subir une chirurgie de reconstruction du genou. Après plusieurs mois de réhabilitation incluant physiothérapie et entraînement, il a repris le jeu graduellement depuis son camp en Floride au début du mois de mars dernier. « J’étais satisfait de mes performances. Malgré plusieurs mois sans jouer, j’ai constaté que mes réflexes étaient encore présents », dit-il.

En prévision de la prochaine saison, le jeune homme a participé au camp d’entraînement du Rocket South Shore de Coaticook, qui sera cette année sous la gouverne de l’entraineur-chef Fred Lajoie. Le Claudien a vu sa place confirmée pour débuter la saison avec l’équipe. « À cause de mon absence l’été dernier, je souhaite avoir le plus de volume possible cet été afin de retrouver mon niveau de jeu d’avant ma blessure », ce qui lui permettrait d’alterner le junior Élite et le AA.

Concilier les études et le sport

Le jeune homme, qui s’entraîne à l’Académie de baseball du Canada depuis deux ans, a récemment été récompensé pour ses efforts à concilier ses études en Sciences de la nature et le sport de haut niveau. Il a été récipiendaire de deux bourses dont une bourse régionale de la Fondation Desjardins, et une bourse nationale de l’Alliance sport-études, par le biais de la Fondation sport-études. Ces organismes ont reconnu l’excellence de ses résultats académiques, l’excellence sportive dont il a fait preuve ainsi que sa persévérance.

Hugo, pour sa part, débutait samedi dernier sa 2esaison au sein de l’équipe Midget AAA des Faucons RHS dirigée par Mathieu Adam. « Je suis bien content de poursuivre mon développement avec Mathieu. L’équipe a perdu plusieurs vétérans à la fin de la saison dernière. On est une équipe jeune, mais qui donnera tout pour gagner », affirme-t-il.

Le joueur de baseball se prépare à une année haute en défis. En effet, à la fin de l’été, il s’installera à Montréal avec son frère, puisqu’il a aussi été invité à poursuivre son entraînement à l’Académie de baseball du Canada. Il terminera donc son passage au secondaire dans la métropole, lui qui sera en 5esecondaire en septembre prochain.

Redonner aux suivants

Les deux sportifs ont commencé à jouer au baseball à Asbestos il y a près de 10 ans. C’est donc avec un grand plaisir qu’ils ont accepté l’invitation du Baseball mineur des Sources d’offrir le camp estival en juin et juillet prochains. Se joindront à eux pour le camp deux autres baseballeurs, de la région, Marc-Antoine Guillemette et Anthony Briza. Ces derniers effectuent leur développement au sein du programme des Riverains à Drummondville et évoluent au niveau Midget AA en 2019. Pour plus d’information sur le camp offert, communiquez avec Véronique Martin au courriel suivant : veroniquebriza@hotmail.com