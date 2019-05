Les Mineurs d’Asbestos remportent les honneurs du tournoi de Johnville

Asbestos (RL) L’équipe de balle donnée ¨Les Mineurs d’Asbestos¨, à l’instar de la majorité des autres formations de la région, entreprenait sa saison des tournois de balles lentes au cours de la dernière fin de semaine. Le premier rendez-vous de l’équipe, piloté par le capitaine René Lachance, se trouvait au tournoi de Johnville, une petite municipalité située à une vingtaine de kilomètres de Sherbrooke.

Après une défaite de 11 à 10 en levé de rideau, face à une autre formation comprenant plusieurs joueurs de la MRC des Sources, ¨Les Mineurs¨ se sont ressaisi et fait fit du temps glacial de samedi pour cumuler deux victoires consécutives en soirée, se qualifiant du même coup pour les rencontres éliminatoires du lendemain. L’offensive de la formation asbestrienne s’est avéré des plus productives pour le reste du tournoi, alors que l’attaque a générée pas moins de 40 points durant les deux parties de la journée, avec tout d’abord un gain de 17 à 10 en demi-finale et une victoire par la marque de 23 à 12 en grande finale face à la formation pratiquement complète du ¨Dream Team¨, provenant des environ sherbrookois. « Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère en fin de match, alors que tirant de l’arrière par deux points en début de cinquième et dernière manche, nous avons fait résonner nos bâtons tout le monde ensemble avec des coups sur à répétitions et des circuits très opportuns. Tout cela nous a permis d’ajouter 13 points au tableau durant cette seule demi-manche de jeu. Les 11 joueurs sur le terrain se sont ensuite serrés les coudes en défense, ne permettant aucun point à l’adversaire à leur retour au bâton pour nous conduire à cette belle victoire d’équipe.» De commenter fièrement René Lachance.