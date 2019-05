Samedi 18 mai : tournoi de balle au profit des deux écoles anglaises

Richmond (RC) – Parents de neuf enfants demeurant à Richmond, Yannick Maheux et sa conjointe ont décidé récemment d’encourager les deux écoles anglaises situées à Richmond et la région, soit celle de l’école primaire St-Francis et celle de l’École secondaire régionale. Le couple tient à supporter ces deux établissements, là où leurs enfants ont profité de pouvoir à la fois faire leurs études en anglais tout en conservant leur langue initiale.

«Ces deux écoles ont permis à nos enfants de bien évoluer et grandir parmi notre communauté. Nous voulions remercier toutes ces personnes et amis qui nous ont soutenus au fil des ans et c’est finalement la formule la mieux appropriée qui a été retenue: Au suivant! ».

Il fallait cependant identifier un endroit et une activité et c’est Richard Lefebvre, bien connu dans la MRC des Sources à titre de journaliste pour les Actualités L’Étincelle qui a choisi la formule du tournoi de balle amicale. De surcroit, l’endroit choisi est le parc Richard «Gerry» Lefebvre situé à quelque pas de l’aréna de Richmond.

Au total, 8 équipes seront sur place avec des joueurs de la région de Richmond, Danville, Val-Joli, Windsor et autres secteurs. Le but est de renouveler des articles de sport, des équipements de plein air, des dossards d’équipes, de nouveaux ballons et bien d’autres objets au profit des deux écoles.

Afin d’assurer la levée de fond, plusieurs commerces et entreprises encouragent la famille Maheux dont le Snack Mary Poppins, Bulls Head, les Gars de saucisse, Moulée Vallée, Maxi, les ventes de boissons et autres opportunités. Au plan monétaire, une collecte de 1 000$ est envisagée. Au terme de la journée, la soirée se poursuivra avec l’orchestre de Bonnie Loiselle.