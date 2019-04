Le Centre récréatif Norman-Boisvert

Par Roger Clavet

Ne demandez pas à Daniel Dicaire ce qu’il fait dans ses moments libres. Le gérant du Centre récréatif Norman-Boisvert n’a pas le temps de se tourner les pouces. Entre deux épreuves de hockey, de curling ou de CrossFit, un casse-croûte, du personnel et des bénévoles à gérer, une patinoire à entretenir, des événements et des horaires à préparer, le gérant de l’aréna de Kingsey falls est partout à la fois.

Pour ce thérapeute et infirmier de formation, l’action ne manque pas. En avril, par exemple, le tournoi des policiers de la SQ attire pas moins de 94 équipes, ce qui ne donne pas beaucoup de répit.

Heureusement, Daniel est bien entouré : depuis une trentaine d’années, l’infatigable Réal Bossé, l`homme à la Zamboni, voit à ce que tout « glisse » comme sur des patins. Même dynamisme pour Diane Guillemette, responsable de l’entretien ménager, fidèle au poste depuis une dizaine d’années. Sans oublier la demi-douzaine d’étudiants sur qui Daniel peut compter comme employés occasionnels.

« L’aréna permet à des centaines d’employés de Cascades, à des policiers, à des jeunes et à des simples citoyens de profiter pleinement de la ville dans une ambiance vivante, joyeuse et en sécurité », explique Daniel Dicaire, à la barre du centre récréatif depuis mai 2014.

Un vrai travail d’équipe

Appuyé par un conseil d’administration présidé par Norman Boisvert,retraité de Cascades dont l’aréna porte dignement le nom, Daniel Dicaire se sent bien épaulé pour poursuivre le travail entrepris pendant un quart de siècle par son prédécesseur, Claude Leblanc.

Il faut dire que depuis les rénovations de 2016, réalisées au coût de 700 000$ (dont la moitié assumée par Cascades), le Centre récréatif n’a rien à envier à aucune autre ville de la région, avec ses 400 sièges et une salle spacieuse en location de 250 places.

La Ville de Kingsey Falls injecte annuellement 70 000$ dans l’aréna, ce « cœur » qui bat pratiquement sans relâche saison après saison. À elle seule, la location de glace rapporte 140 000$, auxquels s’ajoutent des revenus de commandites grâce aux précieux contacts de René Dion, ex-quincaillier et bénévole à qui il est difficile de dire non. L’apport des bénévoles de la première heure, Yves Martin et Guy Perreault, n’est pas étranger non plus au succès de l’établissement sportif.

La participation de Cascades, pour sa part, n’est pas que symbolique : à chaque party de Noël de l’entreprise, ce sont 1 000 personnes qui viennent s’amuser au Centre récréatif, sur la surface même qui abrite normalement la patinoire. « Mon grand rêve serait justement de pouvoir tenir des expositions sur le plancher de bois de 185 pieds sur 85 pieds qui est sous la glace », confie Daniel Dicaire.

Du hockey mineur au hockey élite, l’aréna de Kingsey Falls en a vu défiler des joueurs talentueux ou prometteurs. C’est ici que s’est produit Philippe Daneau, l’actuel numéro 24 du Canadien, alors qu’il évoluait dans les catégories pee-wee et bantam de 2004 à 2008. C’est encore ici que patinait le défenseur Loïc Gosselin, jeune espoir bantam AAA, jusqu’à sa toute récente dislocation de la hanche. « Il va s’en remettre. Il n’a que 14 ans. Loïc est un bon leader », assure Daniel Dicaire.