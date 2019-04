Les Hawksgirls Atome B, se couvrent d’argent

Asbestos (RL) Les formations de hockey mineur de la MRC des Sources ont connu beaucoup de succès cette saison. En effet après avoir vu les Hawks-2 Midget B, remporter les honneurs de leur catégorie aux interrégionaux ainsi que l’équipe des Hawks atome C, être finalistes aux interrégionaux, voilà que la formation féminine des Hawksgirls atome B se distinguent à leur tour.

Après avoir remporté trois bannières en cours d’année, en plus de celle des régionaux féminins il y a de cela quelques semaines, la formation qui évoluait avec les garçons dans la ligue des Bois-Francs, se rendait à la prestigieuse coupe Dodge, disputée à Laval et ce à leur première année d’existence seulement.

Le parcours réalisé par les jeunes filles à cette compétition fut des plus intéressants, alors que celles-ci ont enregistré quatre victoires en autant de sorties, soit face aux formations du Richelieu (3-0), de l’Outaouais (4-0), des Laurentides (5-1) ainsi que de celle de Québec-Chaudières-Appalaches par la marque de 5 à 0 pour se rendre jusqu’à la grande finale.

Le duel les opposant aux représentantes du Bas-St-Laurent, aura été très chaudement disputé, au terme duquel l’équipe asbestrienne pilotée par John David-Hamel et ses adjoints; Benoît Filteau, André Paquet et Éric Pinard, a dû s’avouer vaincu par le pointage de 1 à 0. C’est donc, rempli de fierté et de souvenirs magnifiques, que les jeunes filles rentrent à la maison médaille d’argent au cou et fortes de leurs efforts qui leur auront permis d’atteindre le statut de deuxième meilleure formation de leur catégorie au Québec. Voilà un exploit qui est certainement digne de mention, bravo à toute l’équipe!!!