Club Quad : La verdure est à la porte!

Saint-Denis (RC) – Au nom du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François, la directrice des loisirs Janie Roarke tiens à remercier tous les membres et les partenaires, particulièrement à tous les agents de sentiers qui ont assuré la sécurité les 200 kilomètres tout au long de la saison

«Ce fut un hiver où dame nature n’a été d’aucun répit. Merci également aux gens qui se sont déplacés en grand nombre à la parade annuelle de la St-Patrick qui s’est déroulée récemment à Richmond. Par ailleurs, le méchoui de fin de saison fut un succès. Merci à tous ces gens qui sont venus fraterniser et déguster cet excellent festin. Vos encouragements sont importants pour nous», précise MmeRoarke.

Tirage d’un côte-à-côte

Avec la collaboration de Performance NC, les personnes et les groupes ont la chance de gagner un Maverick Trail 800 2019 d’une valeur de 14149$. Il pourrait être le vôtre en participant au tirage qui aura lieu le 23 novembre 2019. C’est simple, procurez-vous un ou plusieurs des 2 500 billets offerts au coût de 20$ chacun. Tous les membres du conseil d’administration du club peuvent vendre des billets, ainsi que les points de vente suivants:

• Marché St-François (144, rue Principale à St-François-Xavier-de-Brompton).

• Dépanneur Brompton (245, rue Laval Sherbrooke, arrondissement Brompton)

• L’Inter-Marché (2009, route 222 St-Denis-de-Brompton.

• Agri-Service St-Laurent (208 rue Principale Nord à Windsor

• Restaurant des Érables (50 rue de l’Hôtel de Ville à Durham-Sud

Sentiers et formations

Le sentier d’été ouvrira en mai, soit après le dégel. La date reste à confirmer. Les informations seront sur la page Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-François.

Lors des 30 et 31 mars dernier, deux agents de sentier du club ont assisté à une formation pour l’application de la loi des véhicules hors route. Ce cours est dispensé par l’École nationale de police de Québec et aura pour but de permettre au club d’avoir des agents de sentier spécialisé. Cette initiative a pour but de contribuer à l’augmentation du sentiment de sécurité des utilisateurs en sentier, ainsi que d’améliorer les standards en matière d’intervention.