Olivier Picard à la conquête de la coupe Telus

Windsor (RC) – Un hockeyeur de Windsor participera aux championnats canadiens de hockey midget pour une deuxième année consécutive. Il s’agit de Olivier Picard qui évolue pour les Cantonniers de Magog dans la Ligue midget AAA du Québec. Il se rendra à Thunder Bay en Ontario pour tenter de remporter la coupe Telus qui se tiendra du 22 au 28 avril prochain.

Les Cantonniers de Magog participeront au championnat pour la 4e fois de leur histoire et la deuxième année de suite. À leur dossier, ils ont remporté la médaille d’or en 2000 à Montréal, la médaille d’argent en 2018 à Sudbury. En 1995 comme équipe hôtesse, les Cantonniers avaient conclu le tournoi au cinquième rang.

Les Cantonniers forment une équipe exceptionnelle cette année. Pour remporter les championnats de fin de saison, ils ont affronté dans des trois de cinq les Forestiers d’Amos, les Grenadiers de Châteauguay et l’Intrépide de Gatineau tandis que la finale quatre de sept les opposaient aux Lions du Lac St-Louis.

Coupe Jimmy-Ferrari

Dans tous les matchs disputés durant les séries, les Cantonniers ont subi la défaite seulement deux fois. En quarante ans d’histoire de la formation, la coupe Jimmy-Ferrari (championnat québécois) n’a été remportée que trois fois, les deux dernières en 2018 et cette année. Olivier et six autres joueurs des Cantonniers graveront ainsi leur nom pour une deuxième fois sur ce prestigieux trophée.