Les Hawks-2 AWK Midget B, sacrés Grands Champions aux interrégionaux

MRC des Sources (RL) - Après avoir célébré le championnat régional de hockey mineur de catégorie Midget simple lettre se déroulant à Asbestos du 26 au 31 mars, la formation des Hawks-2 AWK s’est dirigée vers Mascouche au cours de la dernière fin de semaine, afin de représenter l’Estrie aux interrégionaux. Fort des succès accumulés par l’équipe en cours d’année, dont les tournois de Valcourt et Disraéli, le championnat des séries éliminatoires de la ligue des Bois-Francs et le plus récent gain lors des régionaux, c’est avec confiance que la troupe de l’entraineur-chef Dany Couture entreprenait l’aventure. Il s’agissait là d’une odyssée à laquelle peu de jeunes de leurs âges ont déjà eu l’opportunité de participer, soit de disputer les honneurs du grand championnat de hockey de leur catégorie.

Au total, huit régions administratives étaient en compétitions lors de cette fin de semaine d’activités, soit; Laval, Montréal, l’Outaouais, la Maurice, l’Abitibi-Témiscamingue et bien sûr l’Estrie. Arborant une concentration axée sur un match à la fois et en gardant une attitude positive et engagée tout au long du tournoi, les jeunes hommes ont vu leur rêve du moment se concrétiser par une victoire de 4 à 1 en finale sur la formation des Canadiens de Laval, savourant ainsi une douce revanche sur ceux qui les avaient vaincus en lever de rideau et les grands honneurs interrégionaux de la catégorie Midget B2019. «Notre équipe d’entraineurs formée de Jean-Pierre Ouellette, Éric Hétu, Paul Boissé et moi-même ne pouvons être qu’extrêmement fiers du travail accompli par l’équipe et des réalisations de l’ensemble de nos jeunes joueurs cette année. Nous avons été dominants tout au long de la saison, comme en témoignent d’ailleurs nos 45 victoires acquises en 49 rencontres, mais j’avoue que ce dernier gain procure une satisfaction incroyable pour tout le monde.» De commenter l’entraineur Dany Couture.

La formation championne 2019 des Hawks-2 AWK est composée de 12 joueurs d’impacts, dont il est important de faire mention: #29- Mathieu Couture, #24-Sam Laroche, #30- Lenny Ouellette, #31-Alexis Hétu, #32-Kaven Houle, #36-Philippe Plante, #39-Raphaël Guimond, #40-Fonny-Dee Tanguay, #41-Julien Lemay, #53-Nicholas Boissé, #67-Philippe Couture ainsi que le capitaine de l’équipe, le #46-Nicholas Couture… «Félicitations les boys» pour cet accomplissement hors du commun!