Soccer : Encore quelques dates pour Windsor et Richmond

Windsor (RC) – Parmi les activités du Nitro de Windsor et du Celtic de Richmond, le soccer intérieur de l’école secondaire du Tournesol offre encore trois dates: les samedi 13 et 27 avril et le 4 mai. L’horaire des inscriptions sont les U8 féminins à 8h15, le U8 masculin à 9h15, le U10 féminin à 10h15 et le U10 masculin le 11h15.

Du côté de l’École secondaire régionale de Richmond, la sélectionU12A féminin aura lieu le 18h et celle du masculin à 19h. Le samedi de 13 avril, ce sera au tour du U14 masculin, de 11h à 12h.