Soccer : Du potentiel à prévoir pour Alexy et Yohan

Windsor (RC) – Deux jeunes évoluant avec le Nitro de l’Association du soccer mineur, Yohan et Alexy Hernandez Blanchette, amorcent une nouvelle étape au sein du Mistral de Sherbrooke. Ils profiteront du centre de développement qui regroupe vingt-quatre par groupe.

C’est le directeur technique de l’association du Nitro, Gérard Robinson, qui a fait en sorte de diriger les deux jeunes vers Sherbrooke. « Yohan et Alexy démontrent un potentiel qui dépasse la moyenne parmi nos joueurs locaux. Comme attaquant au sein du U12 2AA, Yohan est impressionnant à tel point que je n’avais pas observé un jeune avec autant de potentiel », considère M. Robinson.

Quant aux parents qui demeurent à Windsor, Stéphane Blanchette et Yari Hernandez, ils sont très impliqués auprès de leurs des jeunes et prêts à se déplacer vers Sherbrooke et autres endroits en Estrie, incluant les fins de semaines et les tournois.

À Yohan qui est attaquant au U12 s’ajoute Alexy, qui est une défense U10 A.