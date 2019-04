École de l’Arc-en-ciel : Une luge de parahockey pour Tianha

Saint-François (RC) – Un dévoilement bien spécial avait lieu durant l’avant-midi du mercredi 3 avril à la cafétéria de l’école primaire de l’Arc-en-ciel. Il s’agissait de la présentation d’un produit final réalisé par les jeunes entrepreneurs de 5e année. Cette jeune équipe supportée par les enseignantes et enseignants, ainsi que l’appui de parents et donateurs s’est concrétisé par le biais d’Isabelle Marois, étudiante en 4e année au baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé de l’Université de Sherbrooke. Cette réalisation a été conçue pour une élève de première année à l’Arc-en-ciel, Tianha, qui est atteinte de spina-bifida.

«Le projet consistait à élaborer et à concevoir du matériel d’éducation physique pour Tianha. Le spina-bifida est une malformation de la colonne vertébrale et dans le cas de notre élève de première année, cette malformation a mené à la paralysie de ses jambes. Ainsi, elle se déplace en fauteuil roulant. L’idée était donc de concevoir une luge de parahockey sur glace adaptée à ses besoins. Cette luge lui permet donc de prendre part à ses cours d’éducation physique qui se déroulent à la patinoire l’hiver. De plus, la structure de lames peut-être remplacée par une structure de roues, ce qui lui permet aussi d’utiliser le bolide dans le gymnase.

À l’apport de la bachelière s’ajoutait celui de Jean-Christophe Roy-Gibeault, ingénieur junior, ainsi qu’un représentant du club Hockey-luge de l’Estrie. Quant aux écoliers, enseignants et enseignantes qui ont participé à ce projet ainsi que d’amis et de parents, dont ceux de Tianha, des sourires et des larmes de joie étaient à l’avant-scène avec la présence de tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Tianha a pu ainsi découvrir sa luge et ses deux bâtons sur la scène du gymnase et de la cafétéria.

En route vers le Centre Lemay

Au terme des allocutions, parents, enseignants et élèves liés au projet ont quitté l’école de Saint-François-Xavier-de-Brompton en direction de la patinoire du Centre Lemay de Windsor. Bien installée dans sa luge, Tianha n’a pas tardé à apprécier la glace et à se familiariser avec son nouveau sport. Sébastien Boisvert du club Hockey-luge était sur place pour donner quelques conseils à Tianha et de parler de son sport.

Ce projet qui a débuté depuis l’automne2018 a été possible grâce à la participation financière des groupes suivants: les Chevaliers de Colomb de Windsor (500$), la compagnie Mesotec (400$), les ventes de sapins de Noël et de produits dérivés des sapins récupérés de la classe de 5e année de l’école Saint-Philippe (500$).