Des gens de la région participent au marathon de Boston

Asbestos - Lundi le 15 avril, Claudia Darveau, Sara Desrochers, Julie Lemay et Jean-Mathieu Tardif tous originaires de la région prendront le départ de la 123e édition du prestigieux marathon de Boston. L’événement de course à pied le plus convoité au monde.

Afin de bénéficier d’un laissez-passer pour cet événement les quatre athlètes ont dû atteindre de difficiles standards lors de marathons antérieurs. Seule l’élite marathonienne peut accéder au marathon de Boston lequel regroupera 30000 participants provenant de 107 différents pays. Ainsi, nos quatre athlètes qualifiés prendront le départ vers 10h30 le «Patriot’s day» et ils devront courir les 42,2km qui séparent Hopkinton au centre-ville de Boston. Plus de 500000 spectateurs assisteront à l’événement sans compter tous les réseaux de télévision américains et internationaux.

Pour atteindre cet ultime objectif, nos quatre athlètes s’entraînent depuis des années et se sont soumis à un rigoureux programme d’entraînement lequel ne tient pas compte des conditions de météo et des horaires de chacun remplis à rebord. Sans oublier que les athlètes de ce niveau doivent adopter une saine alimentation continue. En résumé, ne participe pas qui veut à l’épreuve de Boston et, pour y arriver, cela nécessite d’énormes sacrifices, de la détermination, de l’organisation et beaucoup de passion.

Claudia Darveau pratique la course à pied depuis un peu plus de six ans. Elle est âgée de 45 ans et le marathon de Boston sera son 7e. Le premier étant à Las Vegas. Au cours de sa carrière, Claudia s’est mérité plusieurs podiums dont quelques-uns dans la cadre de l’événement «Bouge pour la santé d’Asbestos» lequel elle fait également partie du comité organisateur. Structurée et tenace, l’épouse de Sylvain Roy a couru un minimum de 5km par jour pendant 133 jours consécutifs en 2017. Au niveau occupationnel, Claudia est à l’emploi de la Caisse Desjardins des Sources à titre de conseillère gestion de patrimoine.

Sara Desrochers est native de Ste-Séraphine et demeure maintenant dans la région de Québec. Elle pratique la course à pied et le triathlon depuis six ans. À Boston, madame Desrochers complétera son 7e marathon. En 2014, elle a terminé le marathon de Las Vegas. En 2018, Sara a réussi un demi-ironman et elle se prépare pour celui de juin prochain au Mont-Tremblant. Rapide également, l’athlète âgée de 39 ans a raflé plusieurs podiums depuis le début de sa carrière. Patroniste de métier, Sara est la conjointe et la bru de Marquy et Richard Dubois, deux adeptes de la course à pied originaires de St-Adrien.

Julie Lemay est âgée de 39 ans et s’adonne à la course à pied depuis un peu moins de quatre ans. Julie est native de Saint-Georges-de-Windsor et elle compte cinq marathons à son actif. Disciplinée et énergique, la maman de trois enfants rate rarement une séance d’entraînement. Au niveau de l’emploi, Julie enseigne à Sherbrooke et, certaines semaines, elle trouve le temps de courir plus de 85 kilomètres. Du haut de ses 5 pieds, Julie a couru le marathon «Le p’tit train du nord» sous les 3h30 et elle s’attaquera au marathon de Montréal en septembre prochain.

Jean-Mathieu Tardif est âgé de 35 ans et pratique la course à pied et le triathlon depuis 2011. Sa feuille de route indique dix marathons, douze demi-ironman et quatre ironman. Marié et père de deux enfants, l’ancien d’Asbestos Danville elementary school (ADS), pour respecter ses obligations familiales et les contraintes du travail, se lève régulièrement à 5h pour amorcer ses entraînements en natation et ensuite se rendre au travail parfois en courant ou en vélo. L’expert en sinistre chez Desjardins compte de nombreux podiums à son palmarès et il espère compléter le marathon de Boston sous les trois heures pour ainsi continuer sa préparation vers son 5e ironman en août prochain.

À nos quatre athlètes; Bonne chance et bravo! Vous êtes des inspirations pour votre entourage et notre communauté.