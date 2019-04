Une excursion Baseball pour des jeunes de l’Escale

Asbestos (RL) - Pas moins de 46 jeunes étudiants de l’école l’Escale d’Asbestos se sont rendu en compagnie de quelques accompagnateurs au stade olympique de Montréal mardi dernier afin d’assister à un match présaison de baseball professionnel, opposant les Blue Jays de Toronto aux Brewers de Milwaukee. Cette sortie éducative, qui s’inscrit dans la foulée du programme École Inspirante du ministère de l’Éducation du Québec, aura permis à plusieurs jeunes présents, un premier contact, non seulement avec les installations olympiques des jeux d’été de 1976, mais également avec le baseball majeur; lui qui a quitté Montréal avec la vente des Expos à la fin de la saison 2004.

Pour la coordonnatrice de l’évènement, Mlle Vicky Mailhot, cela représentait une belle opportunité de jumeler passion sportive et culture québécoise. « Les gens du personnel enseignant qui accompagne le groupe, dont moi, sommes tous pour la plupart des passionnés de baseball, or nous avons jugé bon de faire vivre une telle expérience culturelle enrichissante au groupe, dans le mythique stade où se tenaient les Jeux olympiques de Montréal. Nous sommes donc partis de l’école vers 14h en autobus, fait un arrêt pour souper en chemin et ensuite direction Montréal pour assister au match.» Nous a-t-elle confiées. Rappelons que le programme École inspirante permet aux établissements scolaires de disposer de sommes monétaires décentralisées, afin de couvrir les frais de sorties culturelles variées. Voilà donc une belle initiative de la part de l’école secondaire d’Asbestos, qui jumelé à la victoire de 2 à 0 des Blue Jays, actuels favoris de la foule, aura certainement sût faire le plaisir de tous.