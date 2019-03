Match bénéfice de la 2e édition le samedi 23 mars

Richmond (RC) – La 2e édition du match-bénéfice de la Fondation Justin-Lefebvre approche rapidement pour les deux équipes qui assureront l’évènement majeur regroupant l’équipe des Anciens Professionnels et celle des Entraineurs de l’Association du hockey mineur. La partie débutera à 20h15 à l’aréna P.E.-Lefebvre.

Le déroulement de la soirée débutera par un tailgate extérieur, de 18h à 19h30, alors que les joueurs et invités profiteront d’un espace de stationnement réservé, tandis que la chambre centrale sera le lieu de rassemblement pour tous avec nourriture et rafraichissements. Sept minutes d’échauffement seront allouées de 19h30 à 19h45 aux deux équipes, suivi de la présentation des joueurs et mise au jeu officielle. Au terme des trois périodes, il y aura des présentations et remises de dons à la Fondation.

Un retour de la première édition

Pour tous les spectateurs qui ont assisté à la 1re édition, le Centre P.E-Lefebvre s’était transformé en «mini Centre Bell» opposant d’anciens joueurs professionnels à l’équipe locale des Old Timers. L’enjeu était d’amasser de l’argent pour la Fondation Justin-Lefebvre ainsi que pour les jeunes du hockey mineur de Richmond.

Quelques dizaines d’anciens joueurs professionnels se sont réunies. Dirigé par les frères Stéphane et Simon Robidas, des noms bien connus tels que Sarah Vaillancourt, Stéphane Lebeau, ÉricMessier, Claude Larose, Sean McKenna, Sébastien Charpentier et plusieurs autres étaient sur la patinoire alors que spectateurs et amateurs appréciaient le retour de ces anciens pros et les efforts des Old Timers.

Plus de 450 billets en prévente avaient trouvé preneur et environ 600 personnes étaient dans les gradins. «Cet évènement fut un immense succès, car avec l’appui de toute la population de Richmond et les environs, 10000$ avait été amassé pour la Fondation avec la participation des deux équipes», rappelle Patrick Lefebvre, administrateur de la Fondation.