Le Nordik Blades n’a plus de marge de manœuvre

Asbestos (RL) - Le Nordik Blades d’Asbestos était en action deux nouvelles fois au cours de la plus récente fin de semaine dans sa série4 de 7 contre le puissant Dynamik de Coaticook. Si la formation senior de la MRC des Sources était venue à bout de ses adversaires pour niveler les chances dans la série, lors de son match présenté à domicile le samedi 2 mars, le scénario fut malheureusement différent cette fois-ci. Tout d’abord, les deux équipes se sont livré une belle bataille territoriale tout au long de la première période où les occasions de marquer allaient d’un côté comme de l’autre, si bien que le premier vingt se termina par la marque de 4 à 3 en faveur des locaux. Après que le numéro10 du Nordik Blades, Charles Bergeron, eu nivelé le pointage après seulement 25 secondes de jeu en 2e au centre Gérard-Couillard de Coaticook, tous les espoirs étaient encore permis pour les asbestriens. Toutefois ces derniers ont vu leur enthousiasme s’estomper rapidement et le match leur glisser entre les doigts quelques instants plus tard alors que le Dynamik amorça sa domination qui allait mener à quatre filets sans réplique de la formation sur un total de 21 lancers en direction de la cage du gardien Yanick Grenier, contre six de la part du Nordik Blades. Coaticook ajouta deux autres filets au dernier tiers en route vers une victoire facile de 10 à 4.

Samedi à Asbestos

Scénario similaire au samedi précédent à l’aréna Connie-Dion, alors que la formation locale est sortie avec intensité, s’emparant même de l’avance trois fois au cours de la partie. En dépit de cette situation favorable, Le Dynamik trouva une fois de plus, une façon de gagner, alors qu’après avoir vu l’égalité persister au-delà des 60 minutes réglementaires, c’est finalement William Jacques qui trancha le débat en début de prolongation. Ce dernier dirigea une rondelle derrière le gardien d’Asbestos, procurant ainsi une victoire charnière de 5 à 4 à Coaticook. Les marqueurs du Nordik Blades dans ce match furent: Anthony Compagnant avec un doublé, alors que Ryan Lee et François Trouvé complétèrent le sommaire. C’est donc dire qu’Asbestos ne dispose d’aucune marge de manœuvre supplémentaire dans cette série. Prochaine rencontre vendredi prochain à Coaticook à compter de 20h30 et le lendemain 16 mars à domicile (si nécessaire) à 20h.