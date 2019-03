De beaux efforts pour les Patins d’argent de Windsor

Windsor (RC) – La saison régulière du Club des Patins d’argent a pris fin la semaine dernière au Centre sportif J.A.-Lemay. Une bonne partie des patineuses et patineurs étaient présents aux différentes compétitions de la région au cours des dernières semaines.

«Nous tenons à féliciter chacun d’entre eux et souligner le travail accompli tout au long de la saison. Les efforts, la persévérance et le courage des patineurs et patineuses qui se sont présentés sur la glace ont démontré leur savoir-faire exceptionnel! Encore une fois, le support des entraineurs qui accompagnent nos jeunes dans ces beaux défis mérite aussi d’être souligné», mentionne Alexandra Lavoie du club windsorois.

D’autre part, le club est à préparer le spectacle de fin d’année qui se déroulera cette année sous le thème des bandes dessinées! Le spectacle aura lieu à l’aréna le samedi 6 avril, à 18h30. Les billets sont d’ailleurs disponibles en prévente auprès de tous les patineurs et de leurs familles au coût de 10$ pour les adultes et de 7$ pour les enfants de 3 à 12 ans. Il sera aussi possible de se présenter directement à la porte, le soir du spectacle, où l’entrée sera de 12$ pour les adultes et 9$ pour les 3-12 ans.