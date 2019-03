Industriel Alliance : des gains pour le Resto Pub et Plomberie Auger

Windsor (RC) – Les séries éliminatoires se sont poursuivies le dimanche 10 mars au Centre Lemay de Windsor. Lors du premier engagement en début de soirée, le Vert du Resto Pub St-Gab’s a remporté un gain de 5 à 2 face au Bleu du GMCA/Bar Val-Joli. Par la suite, le Rouge de Plomberie C. Auger a gagné sa joute en fusillade au compte de 5 à 4 face au Blanc de l’Industrielle Alliance/Construitech. Il est à noter que Promutuel a délaissé son identité pour celle de l’Industrielle.

Le Resto Pub a été le seul à s’afficher au tableau avec le but de Samuel Grenache (2buts-2passes) lors du premier engagement. Tandis que le GMCA/Bar Val-Joli demeurait muet, le Vert additionnait trois autres points en deuxième tiers, soit ceux de Max Drapeau (1-1), Mike Boerson et Grenache. Le Bleu s’est réveillé en troisième à 1:32 et 1:41, sauf que Max Lemieux du St-Gab’s avait déjà ouvert la porte à 0:40 pour un gain de 5-2. Les gardiens Richard Logan et Marc Bissonnette étaient respectivement présents pour le Vert et le Bleu.

Deuxième engagement

Le deuxième match de la soirée a été plus corsé. Chaque marqueur a gardé le rythme. Gabriel Morneau ouvrait la manche à 3:05 pour Plomberie Auger (2-0), suivi de Stéphane Morel à 10:27 pour l’Industrielle Alliance/Construitech. Le deuxième tiers était similaire avec Mickaël Morneau pour le Blanc (2:25) et Guillaume Grenache (6:37) pour le Rouge.

Pour le dernier engagement, l’Industrielle Alliance/Construitech a frappé à 11:02 et 11:31 provenant des palettes de Jason Bachand et Sébastien Letarte. Du côté de Plomberie C. Auger, Ben Bissonnette frappait à 7:05 et Gabriel Morneau (14:28) soldait les trois engagements. C’est en prolongation que Samuel Grenache assurait un gain de 5 à 4 pour Plomberie C. Auger. Le gardien de Rouge était Vincent Houde et celui du Blanc Éric Roy.