Deuxième édition du match bénéfice de la Fondation Justin-Lefebvre

Richmond (RC) – C’est le samedi 23 mars que les équipes des Anciens Professionnels et des Entraîneurs de l’Association du hockey mineur participeront au match-bénéfice au profit de la Fondation Justin-Lefebvre. L’évènement sera de retour au Centre sportif P.E.-Lefebvre de Richmond suite à la première cuvée qui a été une réussite le 17 mars 2018.

Depuis son départ, le jeune Justin alors âgé de 8 ans reste dans la mémoire de ses proches, ses amis et autres connaissances. Ainsi, la Fondation Justin-Lefebvre a pris forme. Suite à son décès, ses parents ont fait don de ses organes.

« Nous sommes dorénavant dotés de cette grande mission qu’il nous a léguée à partir de deux volets. Le premier est soulagé la pauvreté en diminuant les obstacles financiers pour les enfants venant de familles à faible revenu, et ce, afin de leur donner accès à des activités sportives et à l’éducation. Le deuxième est de supporter la cause des dons d’organes en y faisant la promotion, l’éducation et en aidant financièrement la recherche reliée à celle-ci, rappelle Marie-Pier Savaria. Nous sommes déterminés à tenir à bout de bras cette belle fondation et pour ce faire, évidemment, la collaboration de la communauté est primordiale ».

Ainsi, l’équipe de la Fondation demande la collaboration des entreprises, commerces et autres donateurs. « Selon le montant de votre participation, nous offrons de la visibilité sur nos affiches promotionnelles, les billets du match, dans les différentes publications Facebook en lien avec la fondation et finalement, lors des arrêts de jeu du match. Nous vous offrons également la possibilité d’acheter un lot de dix billets du match en prévente afin de l’offrir à vos employés et les clients. Une facture vous sera émise et une nouveauté s’ajoute à la Fondation cette année permettant de remettre un reçu personnel pour don de bienfaisance », annonce Patrick Lefebvre, administrateur de la Fondation.

La partie de hockey entre les Anciens Professionnels et les Entraîneurs de l’Association du hockey mineur. Suite à la première édition, la deuxième s’annonce tout aussi enlevante, 600 personnes étaient présentes à l’aréna de Richmond l’an dernier, à suivre...