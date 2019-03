Activités de financement du club Quad du Val-St-François

Val-St-François - Le 23 février dernier se déroulait la première édition du vins et fromages qui avait lieu au bar La Game. Ce fut une super soirée à succès, merci a tous ceux et celles qui sont venus nous soutenir dans cette activité de financement du club quad de la MRC du Val St-François. Mention honorable aux deux donateurs lors de cette soirée, ainsi que nos commanditaires. Ceux-ci sont L’Inter-Marché de Saint-Denis, la fromagerie Nouvelle France de Racine et la fromagerie de la Station de Compton.

Tirage d’un côte à côte

Avec la collaboration de Performance NC courez la chance de gagner un Maverick Trail 800 2019 d’une valeur de 14149$. Il pourrait être le vôtre en participant au tirage qui aura lieu le 23 novembre 2019. C’est simple, procurez-vous un ou plusieurs des 2500 billets disponibles au coût de 20$ chacun. Tous les membres du conseil d’administration du club peuvent vendre des billets, soit en personne ou via la page Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-François.