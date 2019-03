Le Desjardins-Wild bataille ferme, mais s’incline

Windsor – La saison 2018-2019 du Desjardins-Wild de Windsor a pris fin le vendredi soir 1er mars en étant éliminé en cinq parties par les Loups de La Tuque dans la série quart de finale de la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Les Windsorois ont bataillé ferme dans ce cinquième match présenté devant plus de 600 personnes au Colisée Denis-Morel. Cependant, une poussée de trois buts en troisième période a confirmé le gain de 6-2 des locaux.

Joakim Arsenault, Francis St-Louis et Vincent Marcoux ont inscrit ces buts tandis que le deuxième but du match de Tommy Tremblay, en deuxième période, brisait l’égalité de 2-2.

Vincent Longpré et Philippe Bolduc avaient procuré les devants2-0 au Desjardins-Wild dans les six premières minutes de jeu de la première période. Yanik Jomphe et Tommy Tremblay ont répliqué avant la fin de cet engagement.

Les Latuquois ont bombardé Kevin Ladouceur de 58 lancers tandis que Steven Veilleux et Olivier Thomas ont reçu 30 tirs.

Poulin, Roy et Legault

Après le match, sur les réseaux sociaux, l’attaquant Nolan Poulin et l’homme fort Sébastien Roy ont annoncé leur retraite avec beaucoup d’émotions et de reconnaissance. Il reste à voir si d’autres joueurs feront la même chose prochainement.

La direction et les joueurs du Wild souhaitent la meilleure des chances aux Loups de La Tuque pour le reste des séries. Ils se frotteront aux Sportifs de Joliette en demi-finale pendant que le Bellemare de Louiseville et le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine vont s’affronter dans l’autre série.

En terminant, l’organisation du Desjardins-Wild tient à remercier tous ceux et celles qui font en sorte qu’on puisse présenter ce niveau de hockey à Windsor. Merci à tous les partenaires techniques et financiers, dont la Ville de Windsor et de la Caisse Desjardins du Val-Saint-St-François, ainsi qu’à tous nos fiers collaborateurs et le personnel hockey, sans oublier les joueurs.

«Merci à vous, chers partisans, de votre appui tout au long de la saison! Nous sommes choyés d’avoir des partisans fidèles et savons que vous désirez avoir une équipe dont vous serez fiers d’appuyer. Suivez-nous dans les prochaines semaines en route vers la préparation d’une autre saison de notre Desjardins-Wild», a tenu à mentionner le relationniste Robert Legault, qui a tout au long de la saison2018-2019 assuré la couverture des faits saillants de l’équipe windsoroise.