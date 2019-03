Deux conductrices d’autobus prêtes pour le rallye Roses des Andes

Windsor (RC) – Travaillant toutes deux dans le milieu du transport scolaire et demeurant chacune à Saint-François-Xavier-de-Brompton, Karine Plouffe (39 ans) et Bianka Mailhot (41 ans) prendront part au Trophée Rallye Roses des Andes, Équipage2020, en Argentine, du 19 avril au 1er mai.

«On décrit l’Argentine comme la terre de tous les extrêmes. On pourrait d’écrire de la même façon la dynamique de notre amitié. Nous sommes deux filles dans la quarantaine avec la joie de vivre, l’enthousiasme et le positivisme caractérisent nos personnalités, ce qui apporte une belle dimension à l’énergie que nous dégageons. Amoureuse de la conduite toutes les deux, aventurières dans l’âme avec chacune le mot “all in” de tatouée près du cœur, pas étonnant qu’un défi comme le trophée Roses des Andes nous ait conquises», mentionne Bianka et Karine.

Le Trophée Rose des Andes est un rallye exclusivement réservé aux femmes, issu de la pure tradition des rallyes-raids africains. À bord d’un 4X4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road book et d’une boussole, en parcourant le minimum de kilomètres, tout en respectant les différents contrôles de passage. La notion de vitesse n’est pas retenue, seul le kilométrage est la base du classement. Le Trophée comporte plusieurs étapes d’orientation et franchissement de dunes, ainsi qu’un marathon de deux jours, dont une nuit en autonomie. Également, l’action solidaire a pour but de minimiser au niveau de l’impact sur l’environnement.

The Rock on Team

«Il est évident que notre participation à un évènement grandiose ne peut être rendue possible sans la précieuse collaboration de partenaires. Il est donc important de leur assurer la plus grande visibilité publicitaire et médiatique possible. Aux efforts de notre équipage avec le logo, casquettes et chandails, nous nous engageons également à faire mention et promotion des commerçants et entreprises sur notre Facebook “The Rock on Team” dans les médias et journaux où nous apparaitrons, ainsi que dans tous les évènements de financement», d’ajouter les deux Tomcodoises.

C’est aussi une belle opportunité de s’associer à deux belles causes humanitaires, soient celles des Enfants du désert et du Club des petits déjeuners.

Karine Plouffe et Bianka Mailhot sont officiellement inscrites au 7e Trophée Roses des Andes sous le numéro d’équipage15. Toutes deux ont profité de leurs premiers commanditaires: Dubwood Tattoo, Marché Ami à Saint-François et Gonflable.ca.

Pour information: https://fr-ca.facebook.com/trophee.roses.des.andes/.