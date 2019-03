Du vent, de la pluie, du grésil et des sourires

Windsor (RC) – Suite aux activités de Plaisirs d’hiver qui ont été annulées le 9 février dernier en raison des conditions climatiques, la Ville de Windsor a de nouveau annoncé la fermeture du site du Camping et parc Watopeka en date du dimanche 24 février. Les vents forts et les bourrasques de grésil ont forcé les organisateurs à mettre à terre les gonflables, ainsi qu’à annuler les tours de carriole afin d’épargner le mauvais temps aux chevaux.

Des jeunes et parents ont pu cependant s’amuser avec l’attraction majeure, celle de la glissade aménagée par des employés des Travaux publics, et ce pour une deuxième année. Des amateurs de glisse ont toutefois graduellement déserté l’endroit à cause du mauvais temps. Vers 14h, Sara Lacroix Rousseau et ses deux enfants, Gabryanne et Luc Turcotte, ont tout de même bravé les vents forts jusqu’à ce que le grésil fouette trois visages encore souriants!